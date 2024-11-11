عفيف: نشوء "حزب الله" لم يكن سوى ردة فعل طبيعية على الاحتلال فلماذا ضرب الذاكرة الجماعية وتحميل المسؤولية مع الضحايا بدل القتلى

التالي

عفيف: يشكون ويقولون إنّهم تعبوا من الحرب وهم لم يطلقوا طلقة ضد العدو ويسألوننا عن أيّ ميدان نتحدث فنقول لهم إنّنا نتحدث عن البطولة والشرف التي عجز عبرها العدو من احتلال أي قرية