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عفيف: يشكون ويقولون إنّهم تعبوا من الحرب وهم لم يطلقوا طلقة ضد العدو ويسألوننا عن أيّ ميدان نتحدث فنقول لهم إنّنا نتحدث عن البطولة والشرف التي عجز عبرها العدو من احتلال أي قرية
آخر الأخبار
2024-11-11 | 04:21
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عفيف: يشكون ويقولون إنّهم تعبوا من الحرب وهم لم يطلقوا طلقة ضد العدو ويسألوننا عن أيّ ميدان نتحدث فنقول لهم إنّنا نتحدث عن البطولة والشرف التي عجز عبرها العدو من احتلال أي قرية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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