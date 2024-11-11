مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: نسمع الكثير من الكلام لكن حتى الان لم يصل الى لبنان او الينا اي شيء رسمي او مقترحات محددة بشأن وقف العدوان ولا اتوقع ان يكون هناك من شيء محدد قريباً

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