هكتور حجار من جديدة مرجعيون لمواكبة العيادة النقالة: سنتعاون مع كل الاجهزة الامنية للوصول الى كل القرى في المنطقة ولا أحد في السيارة الا الفريق الطبي والسائق

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