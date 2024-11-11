القناة 12 الإسرائيلية: 6 إصابات من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على كرمئيل

ميقاتي: لدعم موقفنا بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة

ميقاتي: لدعم موقفنا بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة

الشرطة الإسرائيلية: سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل ما أدى إلى وقوع إصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات