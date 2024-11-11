محافظ بعلبك - الهرمل للـ LBCI : لم يعد هناك من حركة نزوح كبيرة في المنطقة وكله يتفاوت بحسب الظروف ووُعدت بتبلغنا قريبا امكانية استلام مادة المازوت

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محافظ بعلبك - الهرمل للـ LBCI : في الايام الاولى كان هناك حركة عودة كبيرة للنازحين الى سوريا بترحيب في بلدهم بشكل آمن وكريم عكس ما كان يُروّج سابقاُ الا أن بطبيعة الحال تراجعت نسبة العبور اثر الغارات الاخيرة على المعابر الحدودية