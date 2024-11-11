ولي العهد السعوديّ من القِمة العربية الإسلامية في الرياض: نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ غير المشروع في فلسطين ونطالب بتنفيذ حلّ الدولتين ونشدد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان على كامل أراضيه

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الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط: المطلوب هو ازاحة مجتمع كامل ونقول ان هذه الاماني لن تتحق وما تقوم به اسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش وتخريب امكانية السلام