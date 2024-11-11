أبو الغيط: انعدام المحاسبة الدولية شجّع قيادة إسرائيل إلى تنفيذ مخططات لا يمكن وصفها سوى بالجنون كإعادة رسم شرق أوسط من جديد فأيّ شرق اوسط هذا الذي يُرسم بالدم

أبو الغيط: المطلوب وقف فوري لاطلاق النار في لبنان يستند الى تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة

أبو الغيط: المطلوب وقف فوري لاطلاق النار في لبنان يستند الى تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة

الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط: المطلوب هو ازاحة مجتمع كامل ونقول ان هذه الاماني لن تتحق وما تقوم به اسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش وتخريب امكانية السلام