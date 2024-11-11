الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط: المطلوب هو ازاحة مجتمع كامل ونقول ان هذه الاماني لن تتحق وما تقوم به اسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش وتخريب امكانية السلام

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أبو الغيط: انعدام المحاسبة الدولية شجّع قيادة إسرائيل إلى تنفيذ مخططات لا يمكن وصفها سوى بالجنون كإعادة رسم شرق أوسط من جديد فأيّ شرق اوسط هذا الذي يُرسم بالدم