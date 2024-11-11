عباس: نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدوليّ وتنهي جرائمها كما بمراجعة دول العالم في علاقاتها مع اسرائيل بسبب ارتكابها الابادة الجماعية ونطالب بفرض العقوبات عليها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك