عبد الله الثاني: على المجتمع الدولي ان يتخذ موقفا حازما لمنع تفاقم الازمة في غزة ولا بد من تحرك فوري لوقف العدوان وادعو اشقاءنا للمشاركة في جسر انساني لايصال المساعدات الى غزة

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