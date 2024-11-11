رئيس الوزراء العراقي: لا بد من التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وفشل المجتمع الدولي في وقف الحرب تسبب في توسعها إلى لبنان

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