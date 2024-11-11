ولي العهد الكويتي: ندين التشريعات التي تهدف الى حظر علميات الاونروا في غزة ونشدد على موقفنا المساند للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته وقف حدود الـ1967

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