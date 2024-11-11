شينكر لـ عشرين 30: اسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق ويمكننا أن نرى ذلك من خلال طبيعة استهدافاتها التي تغيّرت منذ منتصف ايلول

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك