شينكر لـ عشرين 30: هوكستين كان على الطريق الصحيح أي أن الجيش اللبناني لم يعد بإمكانه التعاون أو التنسيق مع حزب الله وأن عليهم بالفعل القيام بالعمل والتحرك بشكل استباقي وعلى اليونيفيل للمرة الأولى القيام بالعمل أيضاً

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