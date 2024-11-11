شينكر لـ عشرين 30: لا أعلم من سيخلف هوكستين ربما مسعد بولس وقد لا يكون هناك مبعوث للبنان بل مساعد وزير ويقوم بالعمل نفسه

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