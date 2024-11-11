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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة

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2024-11-11 | 14:50
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة

 
 
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