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يديعوت أحرونوت: سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم وإصابة شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل
آخر الأخبار
2024-11-11 | 15:51
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يديعوت أحرونوت: سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم وإصابة شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل
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