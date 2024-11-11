الجيش الإسرائيلي: قواتنا منتشرة في بيت لحم وتلاحق المركبة التي نفذ سائقها عملية دهس عند حاجز عسكري

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مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: أيها المجاهدون إن وقائع الميدان في يدكم انتم وحدكم وستكون لها الكلمة الفصل في السياسة والقرار وعلى ضوء قتالكم وصمودكم يتحدد مصير مقاومتكم وربما مصير الشرق الاوسط بكامله