حماس: نطالب القمة بالتحرك الفوري لتجميد مشاركة الاحتلال في الأمم المتحدة وحظر تصدير السلاح إليه وشعبنا ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين تفعيل الأدوات المتاحة لإغاثته وكسر الحصار عنه ودعم صموده

وزير الخارجية المِصرية بدر عبد العاطي يزور لبنان غدًا على متن طائرة مساعدات

وزير الخارجية المِصرية بدر عبد العاطي يزور لبنان غدًا على متن طائرة مساعدات

حماس: نؤكد على مطالبة القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان على غزة ولبنان ومقررات القمة تتطلب مزيدا من الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني