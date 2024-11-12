هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن وسفينة أبلغت عن انفجارات عدة في محيطها ولا أنباء عن أضرار وطاقم السفينة بخير

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