الوكالة الوطنية: غارة على منزل في بلدة الحفير التحتا

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علي عمار من مجلس النواب لأهالي الضاحية والجنوب والبقاع: تحية إكبار وإجلال لهذه البيئة ولكل اللبنانيين الذن استقبلوا النازحين والشكر لله على ما أعطى والشكر لله على ما أخذ