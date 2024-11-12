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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مستوطنة كفر يوفال بصلية صاروخية
آخر الأخبار
2024-11-12 | 05:59
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مستوطنة كفر يوفال بصلية صاروخية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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