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بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
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طوارىء الصحة: 3287 شهيدًا و 14222 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 44 شهيدًا و88 جريحًا
آخر الأخبار
2024-11-12 | 10:29
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طوارىء الصحة: 3287 شهيدًا و 14222 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 44 شهيدًا و88 جريحًا
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