الغارة الاسرائيلية في جون استهدفت منزلًا سكنيًا في حيّ الضهرة تسكنه عائلات نازحة وارتقاء عدد من الشهداء بالاضافة الى وقوع اصابات

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