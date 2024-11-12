سيزار ابي خليل للـ LBCI: عودة المستوطنين الى الشمال دون تسوية امر صعب وفي حال تم احتلال بلدات أم أراضي لا يمكن عندئذ منع من يقاوم لاستعادتها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك