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o
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رائد خوري للـLBCI: التضامن الذي حصل في لبنان خلال الحرب هو مشهد يدلّ على أن الحرب الأهليّة التي تخوّفنا منها صارت بعيدة
آخر الأخبار
2024-11-12 | 15:17
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رائد خوري للـLBCI: التضامن الذي حصل في لبنان خلال الحرب هو مشهد يدلّ على أن الحرب الأهليّة التي تخوّفنا منها صارت بعيدة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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