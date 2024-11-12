أبو فاعور للـLBCI: العروض السابقة التي تمّ تداولها بين الجانب االلبناني والاميركي لم تُدخل أي تعديلات رسمية عليها وتُسلَّم الى لبنان والجانب الاميركي يقول ان الادارة في ايامها الاخيرة مهتمّة وتريد أن تحقّق شيئًا وهذا من باب الايجابيات غير الحقيقية

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