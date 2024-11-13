احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى وجريحان في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الجيش الإسرائيلي: إعترضنا مسيرة تسللت إلى منطقة سهل الحولة في الجليل

الجيش الإسرائيلي: إعترضنا مسيرة تسللت إلى منطقة سهل الحولة في الجليل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وبلدات عدة بالجليل الأعلى تحذيرا من تسلل مسيرة