التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: من نقاط الخلاف في المفاوضات موعد بدء إنتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: من نقاط الخلاف في المفاوضات موعد بدء إنتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني

أ.ف.ب: 14 قتيلًا في حادث حافلة عائدة من حفلة زفاف في باكستان والعروس الناجية الوحيدة