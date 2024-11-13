الوكالة الوطنية للاعلام: الغارة على شقة سكنية في مبنى في دوحة عرمون أدت إلى سقوط ‏8 شهداء وعدد من الجرحى والبحث لا يزال مستمرا عن مفقودين تحت الأنقاض

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يديعوت أحرونوت: تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتنياهو تلقى قبل هجوم 7 أكتوبر بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة ومعلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم