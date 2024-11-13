يديعوت أحرونوت: ضابط الأمن في مكتب نتنياهو بدأ يتلقى معلومات مثيرة للقلق منذ الثانية فجرا يوم 7 أكتوبر

محملة بـ40 طناً من المواد والمستلزمات الطبية... الإمارات تُرسل الطائرة الـ18 من المساعدات الإغاثية الى لبنان

محملة بـ40 طناً من المواد والمستلزمات الطبية... الإمارات تُرسل الطائرة الـ18 من المساعدات الإغاثية الى لبنان

يديعوت أحرونوت: تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتنياهو تلقى قبل هجوم 7 أكتوبر بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة ومعلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم