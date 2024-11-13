السفير المصري لدى لبنان للـLBCI: زيارة وزير الخارجية المصري ليست الأولى وتأتي في هذه الظروف مع وجود متغيرات وموقف مصر والعالم الإسلامي هو مع أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك