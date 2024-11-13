السفير المصري لدى لبنان للـLBCI: التصريحات الأميركية مشجعة لكن ما يؤكد أن هناك تحرك أميركي هو ما يحصل في الواقع

السفير المصري لدى لبنان للـLBCI: مسار إنتخاب رئيس مهم ومسار وقف إطلاق النار مهم أيضًا وحتمي ونحن لا نعطي أهمية لمسار على آخر

السفير المصري لدى لبنان للـLBCI: مسار إنتخاب رئيس مهم ومسار وقف إطلاق النار مهم أيضًا وحتمي ونحن لا نعطي أهمية لمسار على آخر

السفير المصري لدى لبنان للـLBCI: زيارة وزير الخارجية المصري تأتي لتأكيد أهمية وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد وهي مهمة للتأكيد على موقف مصر الداعم للبنان وللإستماع من المسؤولين إلى ما هو الوضع والواقع الآن