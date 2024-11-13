وزير الخارجية المصري: نتمنى كل الخير والاستقرار للبنان ولن نتوقف عن جهودنا لوقف العدوان وتقديم كل أشكال الدعم الممكن للشعب اللبناني وسنستمر في هذه الجهود وهناك العديد من الأفكار المطروحة والتي يتعين أن تنصب في إطار هدف واحد وهو وقف هذا العدوان

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