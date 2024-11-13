كميل شمعون من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: من واجباتنا مراقبة المساعدات التي تصل الى لبنان من الدول الصديقة واقترحت أن توزّع المساعدات من خلال الجيش اللبناني الذي يتميز بشفافية تامة

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري وعرض معه الأوضاع العامة واعتذر الوزير عن عدم الحضور إلى بكركي

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري وعرض معه الأوضاع العامة واعتذر الوزير عن عدم الحضور إلى بكركي

آلان عون من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: الهدف من اللقاء ألا يتحول موضوع النزوح إلى أي مشكلة على أي صعيد وما يهمنا هو الحفاظ على السلم الأهلي في المناطق