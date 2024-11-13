المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية

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فضل الله: العدو ينتقل من مرحلة إلى أخرى لتحقيق اختراقات لاحتلال الأرض لكنّ المقاومة تواجهه ببطولة وحتى هذه اللحظة لم يتمكّن من الاستقرار على أرضنا لأنّ المقاومة تمنعه