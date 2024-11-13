حسن فضل الله: المقاومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك الوطني وهذا بحد ذاته يسقط أهداف العدوان

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عبد العاطي من عين التينة: إستمعت إلى بري مليًا وللموقف العصيب الحالي الذي يمر به لبنان وأكدت على تعاون مصر ودعمها الكامل للبنان وإستعدادها لتأمين إحتياجات لبنان