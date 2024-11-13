عبد العاطي من عين التينة: إستمعت إلى بري مليًا وللموقف العصيب الحالي الذي يمر به لبنان وأكدت على تعاون مصر ودعمها الكامل للبنان وإستعدادها لتأمين إحتياجات لبنان

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وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: هذه الزيارة الثانية لي إلى لبنان من رسالة من السيسي كرسالة دعم مع لبنان قيادة وشعبًا وتطلّعت إلى رؤية بري للوضع العصيب الذي يمر به لبنان ونقلت له تضامن مصر مع لبنان