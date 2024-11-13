عبد العاطي من عين التينة: وقف إطلاق النار والعدوان هو أولويتنا من دون أي شروط كانت

وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: نشدّد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسيّ وأكّدنا ضرورة أن يكون الانتخاب ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون رئيسًا توافقيًا

وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: نشدّد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسيّ وأكّدنا ضرورة أن يكون الانتخاب ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون رئيسًا توافقيًا

وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: هذه الزيارة الثانية لي إلى لبنان من رسالة من السيسي كرسالة دعم مع لبنان قيادة وشعبًا وتطلّعت إلى رؤية بري للوضع العصيب الذي يمر به لبنان ونقلت له تضامن مصر مع لبنان