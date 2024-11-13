وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: نشدّد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسيّ وأكّدنا ضرورة أن يكون الانتخاب ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون رئيسًا توافقيًا

وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: ندين استمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان ونمارس أشكال الضغط كلّها لوقف هذا العدوان

وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: ندين استمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان ونمارس أشكال الضغط كلّها لوقف هذا العدوان

عبد العاطي من عين التينة: وقف إطلاق النار والعدوان هو أولويتنا من دون أي شروط كانت