وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: ندين استمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان ونمارس أشكال الضغط كلّها لوقف هذا العدوان

بلينكن: إسرائيل حقّقت وفق معاييرها الأهداف التي وضعتها في غزة فهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب

بلينكن: إسرائيل حقّقت وفق معاييرها الأهداف التي وضعتها في غزة فهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب

وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: نشدّد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسيّ وأكّدنا ضرورة أن يكون الانتخاب ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون رئيسًا توافقيًا