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وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار ولا أي ترتيب في لبنان لا يتضمن حق إسرائيل في التصرف بمفردها ضد حزب الله
آخر الأخبار
2024-11-13 | 09:55
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار ولا أي ترتيب في لبنان لا يتضمن حق إسرائيل في التصرف بمفردها ضد حزب الله
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