وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار ولا أي ترتيب في لبنان لا يتضمن حق إسرائيل في التصرف بمفردها ضد حزب الله

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