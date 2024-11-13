الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و5 جنود في جنوب لبنان ينتمون للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني

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الوكالة الوطنية للاعلام: الغارة على شقة سكنية في مبنى في دوحة عرمون أدت إلى سقوط ‏8 شهداء وعدد من الجرحى والبحث لا يزال مستمرا عن مفقودين تحت الأنقاض