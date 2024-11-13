ميشال الدويهي لـ "حوار المرحلة": بحال زار هوكشتاين لبنان مجددًا سيكون مكلفًا من قبل الإدارة الأميركية الجديدة ونحن كلبنانيين غير جاهزين للمبادرة لأننا نعيش بفراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال ولا يحق لبري أن يفاوض باسم اللبنانيين

يديعوت أحرونوت: تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتنياهو تلقى قبل هجوم 7 أكتوبر بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة ومعلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم

يديعوت أحرونوت: تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتنياهو تلقى قبل هجوم 7 أكتوبر بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة ومعلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم

الوكالة الوطنية للاعلام: الغارة على شقة سكنية في مبنى في دوحة عرمون أدت إلى سقوط ‏8 شهداء وعدد من الجرحى والبحث لا يزال مستمرا عن مفقودين تحت الأنقاض