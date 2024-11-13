ميشال الدويهي لـ "حوار المرحلة": نواب حزب الله مع قرار 1701 ولا يمكن لبري ان يدفن شيئاً فالـ1559 ركن اساسي من الـ1701 واللبنانيون يرفضون العودة الى العام 2006

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