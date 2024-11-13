ميشال الدويهي لـ"حوار المرحلة": المطلوب من الرئيس بري أمر واحد وهو فتح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية ويستطيع أن يقول ما يريده ولكن هذا لا يعني انه صحيح

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