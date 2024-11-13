ميشال الدويهي لـ "حوار المرحلة": ليس المطلوب أن يُهزم حزب الله بل المطلوب منه أن يكون حزبًا سياسيًا وأن تتوقف الفوقية التي تعامل بها مع اللبنانيين

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