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ميشال الدويهي لـ "حوار المرحلة": ليس بالسهولة ستأتي اعادة الاعمار ولإيران مشاكل اقتصادية ولا يجب أصلا أن نسمح لها أن تتعهد باعادة الاعمار بل يجب أن يكون زمن الدولة اللبنانية واعادة ثقة المجتمع الدولي بها

آخر الأخبار
2024-11-13 | 14:36
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ميشال الدويهي لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: ليس بالسهولة ستأتي اعادة الاعمار ولإيران مشاكل اقتصادية ولا يجب أصلا أن نسمح لها أن تتعهد باعادة الاعمار بل يجب أن يكون زمن الدولة اللبنانية واعادة ثقة المجتمع الدولي بها
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ميشال الدويهي لـ "حوار المرحلة": ليس بالسهولة ستأتي اعادة الاعمار ولإيران مشاكل اقتصادية ولا يجب أصلا أن نسمح لها أن تتعهد باعادة الاعمار بل يجب أن يكون زمن الدولة اللبنانية واعادة ثقة المجتمع الدولي بها

 
 
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