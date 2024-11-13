ميشال الدويهي لـ "حوار المرحلة": ليس بالسهولة ستأتي اعادة الاعمار ولإيران مشاكل اقتصادية ولا يجب أصلا أن نسمح لها أن تتعهد باعادة الاعمار بل يجب أن يكون زمن الدولة اللبنانية واعادة ثقة المجتمع الدولي بها

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