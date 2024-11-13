قاسم هاشم لـ "حوار المرحلة": هوكستين لم يصل يبدو الى نتيجة مع الجانب الاسرائيلي وفي الفترة الاخيرة سرّبت مسودات تحمل شروط الكيان الاسرائيلي لكن الرئيس بري ثابت بما هو مقتنع به بحدود المصلحة الوطنية

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